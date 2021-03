DJ Maff – Best of Wizkid & Burna Boy Mix

Talented Nigeria Disc Jockey DJ Maff delivers another mixtape of the year which he tagged “Best Of Wizkid And Burna Boy” which includes lots of hit tracks from Wizkid & Burna Boy.

Tracklist

1. Dj Maff – Intro

2. Wizkid / Burna Boy – Ginger

3. Burna Boy – Like to party

4. Burna Boy – Odogwu

5. Wizkid – Essence

6. Burna Boy – Bank on it

7. Wizkid – Slow Down

8. Burna Boy – Kainama

9. Wizkid – Joanna

10. Burna Boy – Ja Ara

11. Wizkid – Joro

12. Burna Boy – Soke

13. Wizkid – Lagos Vibe

14. Burna Boy – Run My Race

15. Wizkid – Roma

16. Burna Boy – On the low

17. Wizkid – Bad Energy

18. Burna Boy – Temper

19. Wizkid – Dis Love

20. Burna Boy – Baba Nla

21. Wizkid – The Matter

22. Burna Boy – Any Body

23. Wizkid – Ghetto Love

24. Burna Boy – Onyeja Baby

25. Wizkid – Fake Love

26. Burna Boy – 23

27. Wizkid – Dirty Wine

28. Burna Boy – Hallelujah

29. Wizkid – Wine

30. Burna Boy – Money Play

31. Wizkid – Low

32. Burna Boy – Bebo

33. Wizkid – Brown Skin Girl

34. Outro.

Download Link.