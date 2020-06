Home | News | General | BREAKING: Ize-iyamu declared winner of APC primaries in Edo State

Pastor Osagie Ize-iyamu has been declared winner of the Edo State APC governorship primaries with a total of 27,838 votes.

Dr. Pius Odubu and Hon Osaro Obaze came behind with a total of 3,776 and 2,724 votes respectively..

The results were announced after the APC committee reconvened from a short recess.

See breakdown as submitted by presiding officers from LGA areas in the state.

Oredo

Pastor Osagie Ize-iyamu. 1902

Hon Osaro Obaze 308

Dr Pius Odubu 67

Ovia North East

Pastor Osagie Ize-iyamu 1650

Hon Osaro Obaze 70

Dr Pius Odubu 124

Ovia South West

Pastor Osagie Ize-iyamu 1668

Hon Osaro Obaze 79

Dr Pius Odubu 107

Ikpoba Okha

Pastor Osagie Ize-iyamu 1581

Hon Osaro Obaze 67

Hon Pius Odubu 99

Uhunmwonde LGA

Pastor Osagie Ize-iyamu 1394

Dr Pius Odubu 274

Hon Osaro Obaze 183

Orhionmwon

Pastor Osagie Ize-iyamu 1750

Hon Osaro Obaze 171

Hon Pius Odubu 418

Egor

Pastor Osagie Ize-iyamu 1794

Hon Osaro Obaze 53

Dr Pius Odubu 81

Igueben

Pastor Osagie Ize-iyamu 1300

Hon Osaro Obaze 178

Dr Pius Odubu 251

Esan Centra

Pastor Osagie Ize-iyamu 1033

Hon Osaro Obaze 114

Dr Pius Odubu 170

Esan South East

Pastor Osagie Ize-iyamu 1400

Hon Osaro Obaze 144

Dr Pius Odubu 205

Esan West

Pastor Osagie Ize-iyamu 1455

Hon Osaro Obaze 162

Dr Pius Odubu 220

Esan North

Pastor Osagie Ize-iyamu 1467

Hon Osaro Obaze 139

Dr Pius Odubu 176

Estako centra

Pastor Osagie Ize-iyamu 1033

Hon Osaro Obaze 238

Dr Pius Odubu 326

Akoko-Edo

Pastor Osagie Ize-iyamu 1335

Hon Osaro Obaze 185

Dr Pius Odubu 262

Owan West

Pastor Osagie Ize-iyamu 1537

Hon Osaro Obaze. 216

Dr Pius Odubu 307

Owan East

Pastor Osagie Ize-iyamu 1606

Hon Osaro Obaze 162

Dr Pius Odubu 230

Estako West

Pastor Osagie Ize-iyamu 1754

Hon Osaro Obaze 150

Dr Pius Odubu 262

Estako East

Pastor Osagie Ize-iyamu 1529

Hon Osaro Obaze. 105

Dr Pius Odubu 196

Advertisements

CLICK HERE TO READ MORE FROM: General

Loading...