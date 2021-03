Home | News | General | FULL LIST: Lagos opens 88 centres for COVID-19 vaccination

The Lagos government has released the list of COVID-19 vaccination centres in the state.

The vaccination is expected to be held in 88 health facilities, including military and police hospitals across 20 LGAs.

See the full list of the vaccination centres below.

S/N LGAs Wards Facility 1 Agege KEKE Sango PHC 2 Agege ORILE Powerline phc 3 Ajeromi/Ifelodun OLUWA/AKERE Akere PHC 4 Ajeromi/Ifelodun OWOYEMI LAYENI PHC 5 Ajeromi OWOYEMI Signals Operation Command Clinic 6 Ajeromi ALAYABIAGBA Obisesan Naval Medical Centre 7 Ajeromi/Ifelodun Awodiora Ajeromi GH 8 Alimosho Alabata Akowonjo PHC 9 Alimosho ALAGBADO/ALAKUKO AGBADO PHC 10 Alimosho IDIMU Helen Aderonke PHC 11 Alimosho IPAJA Ipaja phc 12 Alimosho ISHERI-OLOFIN Isheri Olofin PHC 13 Alimosho OKUNOLA Rauf Aregbesola phc 14 Alimosho OMITUNTUN-OLORI Ipinlerere PHC 15 Alimosho IGANDO Alimosho GH 16 Alimosho GowonEstate NIGERIAN NAVY SICKBAY 17 Alimosho Oguntade/Bameke NAF Medical Centre Shasha 18 Amuwo Odofin ADO SOBA BAT PHC 19 Amuwo Odofin AGBOJU &ENVIRON Agboju phc 20 Amuwo Odofin ORIRE Festac PHC 21 Amuwo KIRIKIRI & ENVIRON NIGERIAN NAVY REFERENCE HOSPITAL 22 Apapa GASKIYA Olojowon Primary Health Centre 23 Apapa IJORA Ijora oloye phc 24 APAPA APAPA CFO MRS MILITARY HOSPITAL 25 Badagry APA APA PHC 26 Badagry IWORO-GBANKO Ilado phc 27 BADAGRY APA NAF Mother & Child Hosp 28 Epe AGBOWA I Agbowa PHC 29 Epe BADO/EBOLE/ETITA/IBERIKODO Epe phc 30 Epe AGBOWA Agbowa GH 31 Eti Osa 1004/ABOYADE Oriyanrin PHC 32 Eti Osa BADORE/LANGBASA Badore phc 33 Eti Osa IGBO-EFON/MAIYEGUN Igbo efon phc 34 Eti Osa IJEH/DOLPHIN ESTATE Ikoyi PHC 35 Eti Osa IKATE/LEKKI IKATE PHC 36 Eti Osa SANGOTEDO SANGOTEDO PHC 37 Eti Osa OKUNMOPO/OGOMBO MCC 38 Eti-Osa Falomo Police Hospital 39 Eti-Osa VI2 65 Batallion MRS Hospital 40 Ibeju Lekki IBEJU I IBEJU PHC 41 Ibeju Lekki ORIMEDU I Akodo GH 42 Ifako/Ijaye ALAGBADO/KOLLINTON Agbado Kola PHC 43 Ifako/Ijaye IFAKO/COKER Ifako Primary Health Centre 44 Ifako/Ijaye IFAKO/COKER Ifako GH 45 Ikeja OJODU OJODU PHC 46 Ikeja ONILEKERE ONILEKERE PHC 47 Ikeja OREGUN Oregun PHC 48 Ikeja G.R.A. LASUTH 49 Ikeja Onigbongbo 9BMC Army Cantonment Ikeja 50 Ikorodu ATERE Imota phc 51 Ikorodu IPAKODO Ipakodo PHC 52 Ikorodu ISELE Ikorodu Phc 53 Ikorodu ITUMOKUN Igbogbo Phc 54 Ikorodu OKE-ELETU/ABULE-EKO OKE ELETU PHC 55 Ikorodu ODONGUNYAN 174 Batallion Child Health Care 56 Kosofe OGUDU Ogudu PHC 57 Kosofe BAMGBE/ELEBIJU KETU PHC 58 Kosofe IKOSI-OKE Ikosi phc 59 Kosofe Araromi Ifako Gbagada GH 60 Lagos Island EPETEDO EAST Sura PHC 61 Lagos Island OKE-OLOWOGBOWO Olowogbowo Phc 62 Lagos Island ODAN LIMH 63 Lagos Mainland ALOBA/DESALU Abule nla phc 64 Lagos Mainland FREEMAN/GLOVER Simpson PHC 65 Lagos Mainland SALAMI/ BAIYEWUNMI IWAYA PHC 66 Lagos Mainland IPONRI olaleye Federal Medical Centre Ebute Metta 67 Lagos Mainland ABULE IJESHA Infectious Disease Hospital 68 Lagos Mainland ONIKE OYADIRAN Nig. Sec. Printing & Mint Corp. Hospital 69 Lagos Mainland Abule Oja Yaba 68 Nig Army Reference Hospital 70 MUSHIN ALAKARA Kajola phc 71 MUSHIN PAPA AJAO Palm Avenue PHC 72 MUSHIN Idi Araba LUTH 73 OJO EGAN Ishagira phc 74 OJO ETEGBIN Imude phc 75 OJO IBA Iba phc 76 OJO IJANIKIN Otto/Ijanikin PHC 77 OJO OJO TOWN OJO PHC 78 OJO IRA 149 Battalion MRS 79 OJO Okokomaiko Navy Hospital 80 OSHODI IFOSHIN Iyana-Ejigbo PHC 81 OSHODI IGBEHINADUN Oshodi phc 82 OSHODI ILASAMAJA Ilasa phc 83 OSHODI Shogunle Shogunle Ikeja NAF 84 OSHODI OLUYEYE Port Health 85 SHOMOLU IGBARI AKOKA PHC 86 SHOMOLU OWODE /ORILE BARIGA CMS PHC 87 SURULERE BABATUNDE AYILARA Akerele phc 88 SURULERE OSHO Orile Iganmu PHC

